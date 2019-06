Crac societario di oltre 4 miliardi per Marco Marenco

Sono 51 le persone denunciate per il fallimento delle società di Marco Marenco, imprenditore del gas, protagonista di un crac societario di oltre 4 miliardi e condotte distrattive per 1 miliardo e 130 milioni di euro. L’accusa è di bancarotta fraudolenta ai danni di 12 società del gruppo, di import-export gas naturale e produzione di energia elettrica. Sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore complessivo di 107 milioni di euro.