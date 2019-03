Cremona, arrestati 5 romeni per vari furti e rapine

A Cremona la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 romeni appartenenti a un gruppo responsabile di una rapina risalente al giugno 2018. I responsabili, due delle quali armate di pistola, hanno fatto irruzione in un'abitazione, tenendo in ostaggio i quattro componenti della famiglia, derubandoli per un totale di circa 200.000 euro in denaro e gioielli. Le indagini hanno in seguito permesso di accertare la responsabilità degli uomini, risalendo anche ad altri colpi eseguiti dalla banda.