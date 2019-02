Critica Salvini su Facebook, 25enne inondata di insulti sul web

Martina Mondini, 25enne di Stradella in provincia di Pavia, è stata investita da commenti offensivi sul web in seguito ad un post su Facebook in cui critica Matteo Salvini, dopo un intervento del ministro in cui spiega la sua idea di integrazione. Gli insulti hanno riguardato non solo il commento ma anche il profilo della ragazza, in cui appare in diverse foto col suo fidanzato nigeriano di 32 anni, laureato in statistica e regolarmente impiegato a tempo indeterminato in un’azienda della zona. "Non capisco il perché di tanto odio. Chi mi ha insultata dovrebbe conoscere il mio ragazzo, si renderebbe conto dell'assurdità del proprio pensiero”, ha dichiarato Martina.