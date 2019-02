Danni da maltempo, stimati 22 milioni di euro

Oltre 22 milioni di euro di danni stimati nella richiesta di stato d'emergenza inviata dalla Regione al Governo, a causa del maltempo registrato nel fine settimana, causa tra gli altri episodi anche dell'esondazione del fiume Reno nel Bolognese. Le spese in questione consistono in soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. Secondo la Regione si è trattata di una "piena di straordinaria portata superiore di ben 81 centimetri a quella record del 2014, generata da piogge insistenti per diverse ore su tutta l'asta del Reno e lo scioglimento repentino di buona parte della neve caduta abbondante nei giorni scorsi".