Daspo per 8 tifosi della Lazio

E’ stato disposto il daspo per 8 degli ultras della Lazio che lo scorso 24 aprile hanno esposto a Milano uno striscione recante la scritta "Onore a Benito Mussolini" in corso Buenos Aires nei pressi del punto dove è stato esposto il corpo del Duce. E’ quindi il secondo daspo per i tifosi della Lazio dopo lo scontro con i tifosi dell’Inter in corso Como nel quale uno dei tifosi è stato trovato con un manganello di 40 centimetri.