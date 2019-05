Decoro cittadino, a Venezia entra in vigore la normativa

Le persone che a Venezia sporcheranno “in qualsiasi modo luoghi pubblici" saranno soggette ad una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro", arrivando fino al Daspo urbano per chi invece non rispetterà il decoro cittadino. La misura è diventata effettiva con il nuovo regolamento di polizia urbana approvato oggi dal Consiglio comunale. A dover far rispettare la normativa, anche bar, ristoranti e locali concessionari di aree pubbliche, tenuti a mantenere costantemente pulite le zone antistanti alle attività, oltre all’obbligo del servizio di raccolta differenziata per un raggio di 100 metri lineari dall'ingresso dell’esercizio.