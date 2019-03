Decreto Sblocca Cantieri, nessun condono previsto

Saltano la sanatoria sulle mini-irregolarità e l'eliminazione della soglia del 30% per il subappalto, nell’ultima bozza del decreto Sblocca Cantieri. Sulla questione, commenta il vicepremier penta stellato, Luigi Di Maio: “Non ci sarà alcun condono. A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni e allo stesso tempo non ci sarà alcuna liberalizzazione di subappalto. Domani il decreto va in Consiglio dei ministri".