Decreto sulla sicurezza Bis, atteso il consiglio

Novità dell'ultima ora sul decreto che fanno sapere dell'istituzione di un fondo per i rimpatri con una dotazione iniziale di due milioni di euro per il 2019 che potranno aumentare fino a 50 milioni annui, ricavati dalla razionalizzazione dei centri per l’immigrazione. Il fine è quello di finanziare interventi di cooperazione o intese bilaterali per i rimpatri. All’interno del Governo, il Movimento sostiene che l'obiettivo del decreto sia quello di togliere poteri a Toninelli, mentre per la Lega, il provvedimento ha i caratteri di necessità e urgenza. Spetterà al premier Giuseppe Conte cercare di trovare un punto di raccordo.