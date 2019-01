Decretone, agevolazioni per le assunzioni nel Mezzogiorno

Doppio sconto per le imprese che assumono under 35 o i disoccupati da più di 6 mesi al centro e al sud Italia: sono infatti in fase di approvazione alcune agevolazioni per chi assume i beneficiari del reddito di cittadinanza. In questo caso, l’incentivo legato alle mensilità di reddito arriverà comunque all'impresa sotto forma di credito d'imposta.