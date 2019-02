Decretone approvato, 149 i voti a favore

Il provvedimento del Decretone sul reddito e le pensioni passa al Senato con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il vicepremier Luigi Di Maio si dice molto soddisfatto del risultato raggiunto, mentre in aula il vicepresidente del Senato, Paola Taverna attacca più volte il PD difendendo invece il reddito di cittadinanza, facendo scivolare i presenti in un tumultuoso subbuglio. La presidente Elisabetta Casellati interviene e richiama tutti all’ordine, sottolineando che “il folklore non appartiene all'Aula del Senato ma soltanto alle piazze".