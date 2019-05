Delfini maltrattati, condannati al carcere gli amministratori di un acquario

Condannati rispettivamente a 6 e 4 mesi di reclusione l’ex direttore del Delfinario di Rimini e la veterinaria dell’azienda accusati di maltrattamento di animali. Secondo l'accusa i delfini sono stati sottoposti ad un trattamento a base di calmanti e ormoni. Inoltre, la struttura non sarebbe idonea a ospitare gli animali in questione, a causa degli spazi inadeguati. Viene inoltre spiegato che la Procura di Rimini e la Lav “hanno chiesto e ottenuto la confisca dei quattro delfini sequestrati nel 2013 dal Delfinario, che nel frattempo ha chiuso i battenti”. Gli animali saranno quindi affidati ai Ministeri competenti e non potranno più essere messi in vendita, segnando un nuovo capitolo nella tutela degli animali in Italia.