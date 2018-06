Preso a coltellate da un 18enne colto da furia omicida mentre va a gettare l'immondizia

Non aveva alcun motivo per farlo eppure un 18, colto da un raptus improvviso, munito di coltello, ha ferito gravemente un anziano per strada, che stava facendo i fatti suoi, anzi, stava, per essere precisi, gettando l'immondizia. I carabinieri di San Donà hanno denunciato per lesioni personali aggravate un diciottenne romeno incensurato e residente a San Donà, ossia colui che domenica sera, verso le otto meno un quarto, ha aggredito in via Bortolazzi un 71enne. Portato in ospedale, l'uomo ha avuto sette giorni di prognosi. I carabinieri, però, grazie alle telecamere della zona, sono riusciti a risalire al ragazzo che vive con i genitori ai quali ha giustificato l'accaduto con un raptus improvviso senza alcuna spiegazione apparente.