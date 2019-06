Delitto a Cagliari, un uomo viene fucilato

Un uomo tra 50 e i 60 anni è stato ucciso nell'hinterland di Cagliari con alcuni colpi d'arma da fuoco. Un coetaneo della vittima è stato bloccato in un bar di Sestu ed è il principale sospettato del delitto. Infatti, subito dopo l’omicidio, alla polizia sarebbe arrivata una segnalazione di una persona che si aggirava con un fucile per le vie di Sestu. L'uomo portato in Questura era in stato di ebbrezza e potrebbe aver avuto una lite con l'uomo.