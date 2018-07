Camera di Commercio di Ferrara, sono on line tutte le informazioni economico e statistiche della provincia

E’ disponibile l’edizione 2018 delle “Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara”, l’annuario statistico messo a punto dall’ufficio Cultura e relazioni d’impresa della Camera di commercio.

Con l'idea che la capacità di interpretare i dati, collegandoli in modo più diretto con gli strumenti di decisione e con la programmazione degli interventi, contribuisca a produrre valore ricombinando in modo continuativo, sostenibile ed efficace la dimensione economica con quella sociale, la Camera di commercio, anche per quest’anno, pubblica l’annuario che aiuta ad approfondire la conoscenza del territorio e dei fenomeni che lo caratterizzano.

In un contesto complesso quale quello attuale, infatti, è di particolare importanza che i decisori politici, i cittadini e il mondo delle imprese possano contare su un’informazione statistica attendibile ed articolata sui molteplici aspetti che compongono la realtà ferrarese. Poter disporre di “mappe” che offrono rappresentazioni integrate e coerenti sui diversi fenomeni e nei diversi territori, è uno strumento di conoscenza indispensabile per porre in essere le politiche di sviluppo più opportune e le scelte di investimento delle imprese.

“Questa edizione – ha commentato Paolo Govoni, presidente della Camera di commercio di Ferrara – rappresenta un’occasione per leggere le trasformazioni del nostro apparato produttivo attraverso la lente microeconomica di una provincia nella quale si va realizzando un modello di crescita nuovo e più sostenibile. Proprio la sostenibilità è oggi al centro del ‘fare competizione’ per molte nostre imprese, che trovano i loro punti di forza nei valori dell’ambiente, della sostenibilità sociale, dell’innovazione, dell’eco-efficienza. Affinché questa stagione si consolidi – ha concluso il presidente della Camera di commercio - occorre rafforzare l’alleanza tra lo sviluppo sostenibile del manifatturiero e quel sapere terziario che tanti nostri giovani hanno accumulato e continuano ad accumulare per immetterlo nuovamente in un circuito che produca futuro per se stessi e per tutto il territorio”.

Il volume presenta un quadro informativo ricco che va dalla popolazione al lavoro, dai settori imprenditoriali locali al commercio estero, dal turismo all’edilizia consentendo ai lettori di osservare i diversi fenomeni sotto diversi punti di vista.

La pubblicazione è consultabile solo direttamente sul sito www.fe.camcom.it.