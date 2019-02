Demoliscono edificio storico per costruire un nuovo immobile, a Chioggia

Posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Chioggia un edificio in corso di costruzione, oltre al procedimento di indagine per 3 persone accusate di violazioni alla normativa edilizia e paesaggistico-ambientale. Secondo i militari, l’edificio è stato edificato radendo al suolo la “fabbrica dei cordari”, un edificio storico per la città, nonché tipica attività artigianale di Chioggia. Riconosciuto come bene storico-culturale e pertanto da sottoporre a tutela, era stato acquistato da un abitante del luogo ricevendo il permesso di ristrutturazione, ma invece di rimetterla a nuovo è stata demolita, per far posto ad un nuovo immobile in stile moderno.