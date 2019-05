Demolizioni delle torri del degrado a Bergamo

Iniziate le operazioni di demolizione delle torri di Zingonia dopo il completamento dei lavori di bonifica dei tre palazzi “Anna” per preparare all’utilizzo del braccio da 47 metri che demolirà gli edifici in questione. Per proteggere l’area dalle polveri che si sprigioneranno, è stato issato un telo intorno al cantiere che per tre giorni sarà occupato nei lavori di abbattimento. In seguito alla prima torre di Zingonia, saranno smantellati anche i palazzi gemelli “Athena”, da anni luogo di spaccio e degrado. "Cominciata oggi la demolizione delle famigerate torri del degrado, dello spaccio e della criminalità. Lunedí 13 maggio sarò di nuovo sul posto per controllare la situazione. Dalle parole ai fatti!", commenta su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.