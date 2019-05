Denunciato 15enne a Sondrio per spaccio

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, a Sondrio, per aver venduto marijuana al Campus scolastico del capoluogo lombardo. Alcuni agenti delle volanti infatti, durante alcuni controlli, hanno notato tre giovani vicino all’ingresso del Campus che hanno fatto sospettare i militari, i quali hanno avvicinato il gruppo per chiedere i documenti trovando opposizione in uno di loro. Quest’ultimo è stato quindi perquisito ed è stato trovato con addosso 26 grammi di marijuana, mentre a casa sua sono state rinvenute altre 53 bustine di plastica per il confezionamento.