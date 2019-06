Derubano un’anziana simulando l’entrata in vigore di una nuova legge

A Piacenza, due truffatori hanno persuaso una pensionata ad andare in banca per ritirare tutti i suoi gioielli per un valore complessivo di 20.000 euro, con la scusa che secondo una fantomatica e fittizia “Legge Salvini”, tutti i monili in oro sarebbero stati tassati. Quando l'anziana li ha portati a casa, i due l’hanno distratta per poi derubarla. La coppia è stata denunciata ai Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini per risalire ai colpevoli.