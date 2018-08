Derubano una coppia in vacanza: lui si lancia all’inseguimento delle ladre a Venezia

Probabilmente puntati perché inquadrati come vittime ideali: Stranieri, turisti, con un passeggino e un bambino di appena sei mesi.

L’episodio è avvenuto lunedì sera sul ponte di Calatrava, una spinta violenta che ha gettato a terra la donna, che stava scattando una fotografia. E’ stato a quel punto che il marito della coppia, due danesi di origine egiziana, vedendo che due donne bulgare stavano fuggendo con il portafoglio con 400 euro all’interno, non si è trattenuto: si è lanciato all’inseguimento di una delle ladre, quella che aveva visto spingere la moglie. Dopo averla bloccata in pochi secondi, in piazzale Roma, sono poi intervenuti anche i vigili urbani in servizio lì in zona.

In manette Nikolina Mitkova, 41enne bulgara di etnia rom, senza fissa dimora. Il portafoglio però non è stato più ritrovato, dal momento che la donna lo aveva lanciato all’altra complice, fuggita in direzione opposta.