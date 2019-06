Derubata dei gioielli, insegue e blocca le due ladre

Una moldava di 32 anni è tornata in casa in corso Como nel centro di Milano, trovando tutto a soqquadro, segno del passaggio dei ladri. Una volta entrata, ha inoltre sentito un rumore e visto due persone scappare, decidendo di chiamare la polizia e lanciarsi personalmente all’inseguimento dei due. Una volta raggiunte le due ladre, è nata una colluttazione, ma in quel momento sono arrivati gli agenti che hanno arrestate una serba di 21 anni e un'italiana di 22 per rapina aggravata, per un bottino di circa 100.000 euro in gioielli.