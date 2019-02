Derubato da un gruppo di rumeni, ne organizza l’omicidio: condannato

"Il caso riguarda la condanna passata in giudicato per tentato omicidio nel quale non è mai stata invocata, neanche dall'imputato condannato, la ricorrenza della scriminante della legittima difesa". A sottolinearlo la giunta dell'Anm dell'Emilia-Romagna, sul caso di Angelo Peveri, l’imprenditore di Piacenza condannato per aver cercato di assassinare un romeno il quale, assieme ad altri complici, aveva tentato di rubare gasolio da un escavatore della sua azienda.

“Non si è trattato di una reazione ad un'aggressione in atto, ma di una rappresaglia commessa in assenza di pericolo a cose e persone".