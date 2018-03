La Dia sequestra beni per 7 milioni a imprenditore

L'operazione è partita dalla Dia di Reggio Calabria, che ha sequestrato beni per oltre 7 milioni di euro a Roberto Morgante, di 49 anni, di Villa San Giovanni, imprenditore edile attualmente detenuto. L'uomo è stato arrestato nel 2014, insieme ad altre 39 persone, nell'operazione "Tibet" coordinata dalla Dda di Milano e condotta dalla Squadra mobile milanese con l'apporto del Centro operativo Dia di Reggio che, su delega della Dda reggina, seguiva un'indagine parallela. Per l'accusa l'uomo agiva per conto di cosche reggine coinvolte in attività a sfondo finanziario gestite in Lombardia nel "Locale" di Desio (Monza Brianza) dalla cosca allora capeggiata da Giuseppe Pensabene. Morgante, per l'accusa, era quello finanziatore. Per questo è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 6 anni e 10 mesi di reclusione. Tra i beni sequestrati figurano 4 società; 26 immobili; un'auto; conti correnti, polizze e dossier titoli.

Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe agito come rappresentante e collettore di risorse economiche.