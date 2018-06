Da fine gennaio le auto diesel non potranno più entrare a Milano se non attraverso strade ben definite

I veicoli diesel attualmente in circolazione sul territorio milanese sono davvero tanti e per questo il Comune cerca di tutelare l'area cittadina con la «Low Emission Zone», una Zona a Traffico Limitato grande come tutta Milano. Dal 21 gennaio 2019, infatti, l’accesso alla città avverrà infatti da 180 varchi che ne scandiranno il perimetro. Varchi via via dotati di telecamere, oltre che di cartellonistica, per monitorare e sanzionare l’eventuale ingresso a Milano di veicoli ai quali la legge non consente l’ingresso. E questi, come riportato, sono i diesel. Perché più inquinanti. Non mancano le proteste.