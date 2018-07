Juve, clamoroso ritorno: si tratta il rientro di Leonardo Bonucci

Il difensore, reduce da una stagione in chiaro-scuro al Milan dopo la clamorosa rottura della scorsa estate, avrebbe espresso il desiderio di tornare a Torino, dove ha giocato per sette stagioni, vincendo sei scudetti, e dove tuttora vive la famiglia.

L’operazione rientrerebbe in una sinergia tra il nuovo Milan di Elliott e la Juventus: ai rossoneri piace anche Gonzalo Higuain, già richiesto dal Chelsea di Maurizio Sarri, Anche per Bonucci ci sono richieste dall’estero, in particolare quella del Paris Saint Germain, dove ritroverebbe Gigi Buffon, per anni suo compagno nel reparto difensivo della formazione bianconera.

Già a gennaio, scosso per le difficoltà trovate al Milan, Bonucci aveva valutato l’ipotesi di chiedere alla Juventus di tornare in bianconero trovando un accordo con il tecnico Massimiliano Allegri, con il quale c’era stato più di un problema di convivenza negli ultimi tempi.

Il Milan sembra deciso a portare, a tutti i costi, Higuain alla corte di Gattuso. Attraverso la figura del neo responsabile dell'area tecnica Leonardo, sarebbe stata formalizzata una prima offerta alla Juventus per il Pipita.

Sul piatto un contratto da quattro anni, a 4,5 milioni di euro a stagione, secondo La Gazzetta dello Sport. Al momento, l'attaccante bianconero guadagna 7,5 milioni all'anno ma il suo contratto scade nel 2021. In rossonero, avrebbe un anno in più di contratto. Intanto il Diavolo sta provando a piazzare André Silva (proposto anche al Napoli) e Kalinic.

Ma è il futuro di Bonucci a tenere banco in queste ore fattesi improvvisamente convulse: si attende anche di sapere se Higuain, comunque attratto dall’idea di unirsi a Sarri, voglia restare in Italia.