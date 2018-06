Diffusione della cultura digitale, il Veneto sempre più tecnologico

Il Veneto è fortemente proiettato alla massima diffusione della cultura digitale. Una delle condizioni necessarie per lo sviluppo di una società e dell’economia.

Come spiegato dal vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin: “a disposizione gli strumenti tecnologici per procedere in questa direzione, ma è necessario che tutti, amministrazione pubbliche, imprese, cittadini, sappiano usarli se davvero vogliamo semplificarci la vita. Il nostro obiettivo è di avere un’amministrazione pubblica sburocratizzata in un Veneto tecnologico”.

In merito, a Padova, in occasione del Festival Galileo, si è tenuto un confronto con tre associazioni di volontari impegnati sul tema della diffusione della cultura digitale. Il Movimento Etico Digitale, WhatsNextTalk e Informatici Senza Frontiere hanno raccontato le loro esperienze di diffusione di competenze digitali verso i giovani, le donne, e i pensionati.

Forcolin ha così annunciato che la Regione, nell’ambito dell’Agenda Digitale 2020, pubblicherà quest’anno un bando destinato alle amministrazioni comunali - con una dotazione finanziaria di 7 milioni euro di risorse FESR-POR 2014-20- proprio con l’obiettivo di favorire l’apertura e sostenere le attività di nuovi luoghi di acculturazione e sperimentazione digitale: gli Innovation Lab.

“Con quest’ulteriore azione – ha detto - si parte dalle esperienze e dalla rete delle iniziative già avviate sul territorio veneto - come i FAB-LAB per le imprese e i punti di formazione digitale presso i comuni (i P3@) pensati per aiutare la gente - per realizzare centri in cui i singoli cittadini, ma anche gli artigiani, gli imprenditori e i dipendenti pubblici possano impratichirsi e sperimentare l’innovazione digitale. Sicuramente – ha concluso il vicepresidente - anche il mondo associativo avrà un ruolo importante in questa importante iniziativa dell’Agenda Digitale del Veneto 2020”.