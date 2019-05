Dipendente dalle slot machine tenta il suicidio

Un muratore di 56 anni, dipendente dal gioco delle slot machine, ha tentato di suicidarsi a Milano venendo però salvato dalla Polizia. A dare l'allarme è stato il fratello del 56enne che ha avvisato le forze dell'ordine le quali si sono subito recate a casa del muratore, nella periferia Ovest di Milano senza però trovarlo. Dopo aver contattato la moglie dell'aspirante suicida, si sono fatti dare il numero di cellulare dell'uomo che è stato contattato e rintracciato a Pero vicino a un capannone, in macchina con il motore acceso e il tubo del gas collegato all'abitacolo. Secondo la spiegazione della vittima, l’uomo era disperato per la dipendenza e non voleva pesare sulla famiglia perdendo altro denaro.