Dipendenti Ikea licenziati per giusta causa, nel Milanese

Sono stati licenziati 10 dipendenti dell’Ikea di Corsico in provincia di Milano, per aver fatto uscire materiale dal negozio sostituendo l’etichetta del prezzo con altre relative ad oggetti di prezzo inferiore. Altri 22 dipendenti invece dovranno subire la sospensione del lavoro e dello stipendio fino a 10 giorni. Come spiega anche una nota dell’azienda, "I singoli provvedimenti disciplinari sono stati presi nel rispetto delle norme vigenti e del contratto collettivo di lavoro. Nel rispetto della privacy di ciascun co-worker non forniremo dettagli sulle singole decisioni di natura disciplinare".