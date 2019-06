Discarica abusiva a Venezia, bruciavano scarti di lavorazione

I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Venezia hanno messo sotto sequestro un terreno agricolo adiacente ad un laboratorio di calzature utilizzato abusivamente per scaricare e bruciare scarti di lavorazione dell'azienda, a Fosso in provincia di Venezia. Secondo gli accertamenti dei militari, in più di un'occasione i cittadini avevano notato del fumo nero ed avvertito odori acri, comunicando il fatto ai Carabinieri. Oltre a constatare la presenza di rifiuti presso l'azienda, i militari hanno rilevato sul terreno in questione residui di combustione dei rifiuti, e il proprietario dell'area è stato deferito per combustione illecita di rifiuti.