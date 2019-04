Discariche abusive, nei guai 11 indagati a Padova

La Procura di Padova ha iscritto 11 persone nel registro degli indagati per non aver rispettato le norme del codice dell'Ambiente, per aver scaricato una notevole quantità di rifiuti abbandonanti nel piazzale del parcheggio del Palageox. Di queste persone, 9 sono dirigenti ed ex dirigenti comunali i quali si sono alternati al settore Patrimonio, Manutenzioni e Lavori pubblici sin dal 2015. L’area dovrà inoltre essere posta sotto sequestro preventivo fino alla fine delle analisi del materiale di scarto utilizzato.