Discriminazione razzista, in carcere un piacentino

Condanna di reclusione a due anni e cinque mesi per un uomo di 45 anni originario di Piacenza imputato davanti al tribunale di Piacenza per stalking, minacce, lesioni personali e l'aggravante della discriminazione razziale. In alcune occasioni infatti, l’uomo se l'era presa con un barista ed un cliente entrambi stranieri, pronunciando frasi come ”io sono come Hitler”, "via i neri dai bus" e "ve ne dovete andare via dall'Italia". L'imputato ha scelto il rito abbreviato, beneficiando quindi di uno sconto sulla pena.