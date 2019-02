Disoccupazione in Veneto, due su tre occupati nei primi 12 mesi

Secondo una stima, sono circa 140.000 le persone che si rivolgono al centro per l’impiego durante l’anno, in Veneto: di questi, due su tre trovano occupazione nel giro dei 12 mesi successivi. Come ricorda l’Osservatorio di Veneto Lavoro, le riforme adesso richiedono per il riconoscimento dello stato di disoccupazione non solo l’effettiva mancanza di un impiego, ma anche la dichiarazione di immediata disponibilità. Dai dati del 2016 emerge che, su 138.000 disoccupati, il 35% ha trovato lavoro in un anno, il 4,5% oltre i 12 mesi, il 31,6% è entrato in un periodo di precarietà e il rimanente 25,1% è rimasto disoccupato.