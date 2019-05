Diversamente abile torna ad una vita normale, grazie alla tecnologia

Omar Bartolacelli sarà ospite, domenica 26 maggio, della StraBologna (un evento podistico amatoriale organizzato da Uisp) per raccontare la sua storia, in quanto ragazzo reso diversamente abile in seguito ad un brutto incidente sul lavoro che lo ha costretto in sedia rotelle. Dopo l’incidente però, Omar è riuscito a tornare ad una vita indipendente e piena di impegni anche sportivi. Durante l’evento inoltre camminerà utilizzando un esoscheletro al fine di mostrare l’importanza della tecnologia in fase di riabilitazione.