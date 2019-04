Dj accoltellato a Terno d’Isola, nel Bergamasco

Maurizio Canavesi, un DJ di 33 anni, è stato accoltellato a Terno d'Isola finendo ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essere stato trasportato d'urgenza con l'ambulanza del 118 in seguito all’aggressione. Al rientro da un rave party in Toscana l'uomo è stato aggredito nell'androne di un palazzo di via Castegnate a Terno d'Isola dopo essere tornato in auto con un gruppo di amici. Sarebbe stato infatti proprio uno di questi conoscenti ad accoltellare la vittima, al culmine di una violenta lite. Il responsabile sarebbe inoltre già stato identificato, sebbene non sia ancora stato rintracciato dalle forze dell’ordine.