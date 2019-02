“Dolomiti, The Mountains Of Venice”, il titolo desta polemica

Federico Caner, assessore regionale al Turismo Veneto, replica alla delusione di Trento riguardo al logo “Dolomiti, The Mountains Of Venice”, che ha destato disappunto della Provincia: "Sono finiti i tempi di casa mia casa tua, il patrimonio dell'Umanità non ha confini e il marketing ha superato polemiche come quella di Trento. Con il payoff nessuno vuole appropriarsi di nulla. Ci rendiamo perfettamente conto, almeno noi veneti, che le Dolomiti sono letteralmente senza confini e senza padroni, essendo patrimonio dell'Umanità. Detto questo si tratta di ragionare in termini di marketing moderno, e il nome di Venezia è un traino eccezionale che farà gran bene a tutta l'area dolomitica, veneta o trentina che sia. Il turista non conosce i confini geografico-politici all'interno di un altro Stato”.