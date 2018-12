Don invita a non fare il presepe quest’anno

Quest’anno arriva un invito inusuale riguardo al presepe, legato ai recenti accadimenti in Italia, soprattutto in merito al decreto Salvini. Su Facebook infatti, don Luca Favarin scrive: “Quest'anno non fare il presepio credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri. Ci vuole una coerenza umana e psicologica. Applaudire il decreto sicurezza di Salvini e mettere il presepio è schizofrenia pura. Credo che un Natale senza presepio sia più coerente con questa pagina volgare e infame della storia dell'Italia. Va in scena il teatrino del Natale e poi si lascia morire la gente per strada".