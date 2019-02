Donna finisce sotto un autobus a Bologna

Critiche le condizioni di una 47enne finita sotto un autobus in via Irnerio, nel centro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, la donna ha cercato di attraversare la strada senza accorgersi di un automezzo in arrivo dalla parte opposta, mentre cercava di superare la corsia riservata a quel tipo di mezzo. L'urto laterale ha fatto inoltre cadere la donna, facendola finire con la gamba sotto le ruote del veicolo, che le ha schiacciato l’arto. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata d’urgenza all'ospedale Maggiore e ricoverata in rianimazione: secondo le indiscrezioni dei medici, rischia di perdere la gamba.