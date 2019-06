Donna incinta trovata senza vita a Piacenza

La procura di Piacenza ha disposto l'autopsia per il corpo di una donna di 42 anni al quinto mese di gravidanza, trovata morta nella sua abitazione di Cortemaggiore in provincia di Piacenza: ad allertare i soccorsi è stato il marito della vittima, che rincasando ha trovato la moglie nel letto priva di vita. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza per effettuare i rilievi, i quali secondo i primi accertamenti non avrebbero dato segno di violenze sul corpo della donna.