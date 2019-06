Donna inglese derubata e violentata sui Navigli

Una turista di 44 anni di origini inglesi ha denunciato di essere stata aggredita e violentata a Milano dopo essere stata derubata del portafogli durante una serata passata in alcuni locali sui Navigli. La vittima è stata portata al Policlinico a causa del suo stato alterato probabilmente da sostanze alcoliche. La donna, ospite di un ostello del centro, aveva chiamato il 112 intorno alle 6 del mattino in Conca del Naviglio, dicendo di essere stata accerchiata da tre uomini che l’hanno derubata, per poi aggiungere una parte ancora più grave alla sua storia.