Donna investita ad una fermata del tram, a Milano

Una donna di 48 anni, residente a Milano, è stata investita da un'auto in corso Vercelli a Milano mentre stava scendendo dall'isola salvagente alla fermata del tram 16. All’improvviso infatti, la vittima è stata travolta da una Fiat 500 guidata da un 34enne, il quale si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto, i vigili urbani e il soccorso sanitario, che ha trasportato la donna in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.