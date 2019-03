Donna picchiata dal compagno, rimane ferita in casa per tre giorni

Una donna residente a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma è stata vittima per ben 7 mesi, di violenze, vessazioni e minacce, che hanno portato la vittima a tentare il suicidio. La vicenda è costata l’arresto al compagno, dopo quanto successo il 12 marzo scorso quando i militari sono arrivati a casa della coppia trovando l’appartamento devastato e pieno di tracce di sangue, oltre alla donna col volto tumefatto. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, si è scoperto che le ferite risalivano alla settimana prima, e che la donna non era riuscita a chiamare aiuto prima di quel momento.