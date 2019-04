Donna scomparsa nel Pisano, ritrovato il cadavere

Il cadavere di una donna scomparsa a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa è stato ritrovato, in prossimità di un piccolo ponte adiacente ad una stazione di rilevamento idrometrico. La donna era insieme al marito al momento dell’incidente, mentre stavano cercando di attraversare un piccolo fiume per raggiungere la loro casa isolata per le vacanze nelle campagne della zona. Le recenti precipitazioni però hanno reso il fiume più pericoloso, rendendo difficile l’attraversamento. L’acqua infatti ha travolto in pieno il mezzo portando alla morte la donna, mentre l’uomo è riuscito a salvarsi.