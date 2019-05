Donna sgozzata a Piacenza, rintracciato il marito

I carabinieri hanno sottoposto a fermo il marocchino di 41 anni Abdelkrim Foukahi, accusato di aver ucciso la moglie la quale è stata trovata sgozzata nella sua casa di Borgonovo a Piacenza. Scappato insieme ai figli di 2 e 4 anni, è stato individuato in un autogrill sull'A4 in Veneto grazie alla targa dell'auto segnalata dai varchi autostradali, e attualmente si trova in carcere a Venezia. Le indagini sono state portate avanti dal Nucleo Investigativo, il quale non ha escluso che l'omicidio sia avvenuto nelle 24-48 ore precedenti al ritrovamento.