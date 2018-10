Donna travolta da un autobus a Milano

Questa mattina a Milano, una donna di 52 anni è stata colpita in pieno e travolta da un autobus, in un incrocio in via Lulli all'angolo con via Porpora.

Secondo quanto ricostruito, la donna è stata investita nel momento in cui il mezzo dell’Atm della linea 81, ha svoltato a destra per seguire il suo percorso e si è trovato davanti vittima che non ha fatto in tempo a scansarsi.

Quest’ultima sarebbe poi stata trasportata dal 118 in codice giallo all’ospedale Policlinico, e secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita.