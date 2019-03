Donna trovata morta nel suo appartamento a Milano, trovato il compagno

Pietro Carlo Artisi è stato fermato dalla Polizia per l’omicidio di Roberta Priore, la 53enne trovata senza vita nel proprio appartamento a Milano, in via Piranesi 19. Si tratta del compagno della vittima, che è stato bloccato all’uscita del palazzo dagli agenti, dopo la richiesta della figlia della donna uccisa, la quale non aveva notizie della madre da due giorni.