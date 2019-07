Donna trovata morta in casa, di fianco la madre incosciente

Una donna è stata trovata morta nella propria abitazione in provincia di Vicenza insieme alla madre di 95 anni accanto a lei in stato di incoscienza. La donna non è stata in grado di spiegare la situazione ma sembra che la vittima fosse morta da almeno tre giorni. A dare l'allarme un vicino di casa, che sentiva la televisione accesa ad alto volume senza però ricevere risposte dall'interno. I vigili del fuoco hanno quindi forzato una finestra e sono entrati, chiedendo l'intervento del 118 e dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto.