Donna trovata morta in casa, con segni di strangolamento

Aperta un’inchiesta dalla Procura di Brescia per omicidio nei confronti di Diva Borin, un’anziana trovata morta in casa nei giorni scorsi nel Bresciano. Dalle informazioni rilevate dall’autopsia, sono emersi dei segni di strangolamento che hanno subito fatto pensare ad una morte violenta, accreditata dal fatto che la donna abita da sola in casa. A lanciare l’allarme, un assistente della donna che la aiutava in casa e con la spesa, il quale trovandola morta nell’abitazione ha subito chiamato i militari.