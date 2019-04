Donna trovata senza vita e con segni di pugnalate, a Sesto San Giovanni

Il corpo di una donna di 50 anni è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Sicilia a Sesto San Giovanni nel Milanese, con visibili ferite provocate da un’arma da taglio, sebbene ancora i carabinieri non siano ancora in grado di appurare se si tratti di omicidio o suicidio. Il cadavere è stato trovato dal marito di 55 anni, il quale sembra sia estraneo alla vicenda. Attualmente, sono in corso le ricerche del figlio 21enne della vittima, definito come un giovane con disagi comportamentali, il quale sarebbe uscito di casa poco prima del ritrovamento della donna.