Doppio incidente a Bologna, nessun ferito grave

Una bimba e un anziano sono rimasti feriti a Bologn dopo essere stati investiti sulle strisce pedonali in due diversi incidenti. Il primo in via Sante Vincenzi dove una macchina avrebbe urtato il passeggino spinto dalla madre facendo ribaltare e finire a terra la bambina. Il secondo invece è accaduto in via Murri, dove un anziano è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce, finendo sul cofano e infrangendo il parabrezza della vettura. In entrambi i casi, le vittime se la sono cavata con ferite non gravi.