Doppio incidente a Brescia, 20 km di coda

Oltre venti chilometri di coda lungo l'autostrada A4 in provincia di Brescia a causa di due incidenti stradali, uno dei quali ha avuto conseguenze mortali per uno dei coinvolti. Le vetture sono state quindi imbottigliate nel traffico per ore, sotto il caldo cocente, e per alleviare il gran caldo, la Croce Rossa e la Protezione civile hanno distribuito acqua agli automobilisti in coda.