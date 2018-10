Draghi “ridurre le vulnerabilità”

Il presidente della Bce Mario Draghi, espone il suo pensiero in merito all’espansione economica, nel quale per avere benefici dalle misure monetarie "le politiche di altri settori devono contribuire con più forza ad alzare la potenziale crescita sul lungo e ridurre le vulnerabilità".

Richiesta inoltre “la ricostruzione di cuscinetti fiscali, importante nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato e per i quali la piena adesione al Patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio".

Secondo Poul Thomsen, capo del Dipartimento europeo del Fmi, la manovra in discussione "va in direzione opposta rispetto ai suggerimenti del Fmi. Credo seriamente che per diverso tempo non sia stato seguito il consolidamento di bilancio che ha portato l'Italia a crescere sotto il suo potenziale. Non è il momento di allentare le politiche”.